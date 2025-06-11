Başkanvekili Seçimi Bugün Yapılacak

BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ YAPILIYOR

CHP’li belediyelere yönelik son günlerde gerçekleşen operasyon sonucunda tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine başkanvekili seçimi bugün gerçekleştiriliyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde başlayan seçimde, çoğunluk Cumhur İttifakı’nda olduğu için belediyenin el değiştirmesi ihtimali öne çıkıyor.

MECLİS ÇOĞUNLUKLARI VE ADAYLAR

Avcılar Belediye Meclisi’nde CHP’nin 24, AK Parti’nin 10, MHP’nin 2, BBP’nin 1 üyesi bulunurken; Büyükçekmece’de CHP’nin 23, AK Parti’nin 12, MHP’nin 2 üyesi yer alıyor. Gaziosmanpaşa’da ise CHP ve AK Parti’nin 16’şar, MHP’nin 3 üyesi bulunmakta. Avcılar ve Büyükçekmece’deki meclislerin çoğunluğunun Cumhuriyet Halk Partisi’nde olduğu için, partinin aday göstereceği belediye meclis üyelerinin başkan vekili olarak seçilmeleri bekleniyor. Ancak, en dikkat çekici gelişmeler Gaziosmanpaşa’da yaşanması bekleniyor.

GİZEMLİ GAZİOSMANPAŞA SEÇİMİ

Gaziosmanpaşa’da belediye meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı’nın elinde bulunması, tutuklanan CHP’li Başkan Hakan Bahçetepe’nin yerine AK Partili bir meclis üyesinin başkan vekili olarak seçilmesine zemin hazırlıyor. Gaziosmanpaşa’da AK Parti’nin başkan vekili adayı Eray Karadeniz olurken, CHP’nin adayı olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan yardımcısı Murat Topaloğlu dikkat çekiyor. Ayrıca, AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan vekilliği için Mustafa Yazıcı’yı, Avcılar Belediye Başkan vekilliği için de Mahmud Lökbaş’ı aday gösterdi.