Başkent Ankara için uyarı geldi

Ankara Valiliği, Başkent Ankara’da beklenen sağanak yağış konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği, bugün beklenen kuvvetli yağışa karşı uyardı. Olası sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ankara’da 16.00-19.00 saatleri arasında kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara Valiliği, kuvvetli yağışa karşı konuyla ilgili sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Valiliğin Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün 16.00-19.00 saatleri arasında Ankara’da kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”