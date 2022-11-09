Başkent Ankara’da FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik Ankara’da düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlenen 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

Firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalışan bazı örgüt mensuplarının, gizlenmek için kullandıkları “gaybubet” evlerinde saklandıkları belirlendi.

Bu kişilerin, istinaf veya Yargıtayda cezaları kesinleşen diğer örgüt mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamak amacıyla çalıştıkları tespit edildi.

Bu bilgiler üzerine çalışma başlatan ekipler, 1 aylık teknik ve fiziki takip sonucu örgüt üyelerinin saklandıkları evleri belirledi.

Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında arama kararı bulunan 15 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 3’ünün örgütün “askeri mahrem” yapılanmasında, birinin “adliye mahrem” yapılanmasında yönetici konumunda bulunduğu, örgütün Nevşehir ve Sivas illerinden sorumlu “ablalarının” da şüpheliler arasında yer aldığı kaydedildi.

Şüpheliler arasında, meslekten ihraç edilen eski Tuğgeneral E.Y. ile ihraç edilen 5 subay ve astsubayın da bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin de “örgütün sivil yapılanmasında sorumlu seviyede görev aldıkları ve örgüte finans sağladıklarına dair haklarında etkin pişmanlık beyanları ve deliller nedeniyle” arandıkları belirtildi.