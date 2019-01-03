Başkent Ankara’da FETÖ operasyonu

Ankara’da yuvalanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine karşı polis ekipleri harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında Ankara ve Çankırı ilinde 03/01/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock Kullanıcısı olduğu içerik tespitleri ile belirlenen 7 şüpheli yakalanmış olup gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TRT