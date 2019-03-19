Başkent Ankara’da operasyon

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Ankara’da düzenlenen operasyonlarda 3 gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli iletişim programı olan Bylock’u kullandığı tespit edilen 18 öğretmene yönelik Ankara’da yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 öğretmenden 3’ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen 18 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan öğretmenlerden 3’ü İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

TRT