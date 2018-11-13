Başkent Ankara’da operasyon

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Başkent Ankara’da düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantılı isimler gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü haberleşme programı olan Bylock Kullanıcısı oldukları tespit edilen 7 şüpheli hakkında Ankara ve İstanbul illerinde operasyon yapılmış olup; operasyon sonucunda 4 şüpheli hakkında 13/11/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı kararı verilen FETÖ/PDY terör örgütü şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir.