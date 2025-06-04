Başkent EDAŞ, 3 Aydan Fazla Çalıştı

ENERJİSADA BAŞKENT EDAŞ’IN ÇALIŞMALARI

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nden Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, yılın ilk üç ayında Adana, Ankara, Bartın, Kilis ve Kırıkkale’de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Ankara’da 22 bin 145 trafo ve 68 bin 523 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları gerçekleştirdi. Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Sincan ilçelerinde toplam 4 bin 783 aydınlatma armatürünün bakımını tamamlayan Başkent EDAŞ, 83 pano, 16 trafo ve 364 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Bu süreçte 1446 kilometrelik hattın bakımını yaparak sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

BARTIN’DA YENİ ENERJİ YATIRIMLARI

Başkent EDAŞ, 3 milyondan fazla müşterisine kesintisiz enerji sunabilmek adına 116 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 355 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 63 yeni elektrik panosu ve 29 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Bartın’da 1545 trafo ve 7 bin 536 kilometrelik enerji hattında da benzer çalışmalar yürütüyor. Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde toplamda 539 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirerek, 23 trafo, 2 dağıtım merkezi ve 46 kilometrelik hattın bakımını yaparak sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağlıyor. Başkent EDAŞ, burada 150 binden fazla müşterisine daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak için 11 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 164 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı.

KIRIKKALE’DE ENERJİ ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Kırıkkale’de ise Başkent EDAŞ, 1854 trafo ve 8 bin 532 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım faaliyetlerinde bulunuyor. Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan, Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde toplam 696 aydınlatma armatürünün bakımını tamamlayan firma, 12 pano, 6 trafo merkezi ve 133 kilometrelik hattın bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Başkent EDAŞ, kentteki 185 binden fazla müşterisine daha kesintisiz enerji sunabilmek adına 4 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 64 yeni aydınlatma armatürünün montajını gerçekleştirdi.

KİLİS’TE YATIRIM FAALİYETLERİ

Kilis’te Toroslar EDAŞ, 1338 trafo ve 3 bin 906 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yürüttü. Merkez, Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde toplam 751 aydınlatma armatürü, trafo pano ve dağıtım merkezlerinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde, 76 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, 88 binden fazla müşterisine daha kesintisiz enerji sunabilmek amacıyla 8 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 184 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı.

ADANA’DA BÜYÜK YATIRIMLAR

Adana’da Toroslar EDAŞ, 13 bin 852 trafo ve 38 bin 909 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde toplam 4 bin 106 aydınlatma armatürü, 82 trafo, 145 dağıtım merkezi ile 587 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirdi. Toroslar EDAŞ, şehirde 1 milyondan fazla müşterisine kesintisiz enerji sunmak için 423 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 3 bin 216 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 273 yeni elektrik panosu ve 144 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.