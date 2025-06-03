Başkent EDAŞ, Kastamonu’da yatırımlarını sürdürüyor

BAKANLIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başkent EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Kastamonu’da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini sürdürdü. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de önemli bir yer verdi. Sürdürülebilirliği strateji olarak benimseyen ve insan ile teknoloji odaklı projeler gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biridir. Şirket, 321 binden fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sağlamak için Kastamonu’daki önemli çalışmaları hayata geçirdi.

ENERJİ ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Yapılan açıklamaya göre, Kastamonu’da hizmet verdiği 4 bin 935 trafo ve 22 bin 41 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmalarını ve karbon ayak izini azaltma hedeflerini sürdürdü. Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, olumsuz mevsimsel ve coğrafi şartların etkilerini en aza indirmek amacıyla Kastamonu’nun farklı ilçelerinde toplam 5 bin 290 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 23 pano, 75 trafo ve 2 dağıtım merkezinin bakımını gerçekleştirerek enerji altyapısını güçlendirdi.

KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN YATIRIMLAR

2025 yılının ilk üç ayında 1.122 kilometrelik hattın bakımını yapan Başkent EDAŞ, sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı. Şirket, belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirirken, hizmet verdiği 320 binden fazla müşterisine daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına 20 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 270 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 8 yeni elektrik panosu ve 3 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Bu bakım, onarım ve yatırım rakamlarıyla birlikte, şirket 2025 yılının ilk üç ayı için koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET YAKLAŞIMI

Dijital dönüşümünü hızlandırarak operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirmeye çalışan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, kullanıcı memnuniyetini artırma amacıyla projeler geliştiriyor. Müşteri odaklı hizmet anlayışı sunan şirket, 7/24 destek veriyor. Müşterilerine baskentedas.com.tr, Web ChatVolt, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi aracılığıyla sorularını yanıtlıyor. Ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden de müşteri taleplerini ve şikayetlerini dikkatle değerlendiriyor. Başkent EDAŞ, Kastamonu’daki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına devam edecek.