Başkent EDAŞ, Zonguldak’ta Yatırım Yapıyor

Başkent EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Zonguldak’ta önemli bakım, onarım ve yatırım işlemlerini başarıyla sürdürdü. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere öncelik veriyor. Sürdürülebilirlik, stratejisinin merkezine yerleştirilmiş ve insan ile teknoloji odaklı projeler hayata geçirerek Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlayan şirketlerden biri konumuna gelmiştir. Başkent EDAŞ, 424 binden fazla müşterisine daha güvenilir ve kesintisiz enerji sağlamak adına Zonguldak’ta müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla önemli faaliyetler gerçekleştirdi.

ALTYAPI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan açıklamaya göre, Zonguldak’ta 3 bin 363 trafo ve 16 bin 771 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları devam etti. Şirket, dijital dönüşüm adımlarına ve karbon ayak izini azaltma çalışmalarına da odaklanmayı sürdürüyor. Daha aydınlık bir kent hedefiyle mevsimsel ve coğrafi koşulların olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde toplam 1982 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Ayrıca, 1 pano, 9 trafo ve 1 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde, 86 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkıda bulundu.

KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN YATIRIMLAR

Başkent EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayı için belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirdi. Şirket, 424 binden fazla müşterisine daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına toplamda 38 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 506 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 31 yeni elektrik panosu ve 5 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Yapılan bakım, onarım ve yatırım işlemleriyle Başkent EDAŞ, koymuş olduğu hedefleri başarıyla hayata geçirdi.

MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

Dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden tüm müşterilerin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki üç şirketten biri olan Başkent EDAŞ, Zonguldak’taki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecektir.