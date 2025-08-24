Başkent Sakinleri, Cso Ada’da Filmi İzledi. etkinlikler Devam Ediyor, Eğlenceli Zaman Var

Başkent sakinleri, CSO Ada Ankara’da gerçekleştirilen açık hava sineması etkinliğinde “Arabalar” isimli animasyon filmini izledi. Ankaralıların yoğun ilgisiyle devam eden açık hava sineması etkinliği, CSO Ada Ankara’nın bahçesinde gerçekleşiyor. Katılımcılar, “Arabalar” filmini izleyerek keyifli anlar yaşadı. Açık hava sineması etkinliği, 28 Ağustos’ta “Charlie’nin Çikolata Fabrikası”, 4 Eylül’de “Deadpool”, 7 Eylül’de “Moana”, 11 Eylül’de “İftarlık Gazoz” ve 18 Eylül’de “The Godfather” gösterimleriyle sürdürülecek.

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında kültür sanat kurumlarının özellikle sahil şehirlerinde çeşitli etkinlikler düzenlediğini, ancak Ankara’yı da göz ardı etmek istemediklerini ifade etti. Bugünkü sinema gösteriminin büyük bir katılımla yapıldığını dile getiren Mumcu, haftada belirli günlerde CSO Ada Ankara’da çocuklar için tiyatro etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Ankaralıları sanat ve kültürle buluşturmaya devam ettiklerini vurguladı.

SURPRİZLERLE DOLU ETKİNLİKLER BEKLİYOR

Mumcu, “Sayın Bakanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda CSO Ada’da yaz boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Özellikle tüm Ankaralıları ve çevre illerden gelen misafirleri bekliyoruz. Ben de biraz sonra başlayacak sinema filmi için sabırsızlanıyorum. Gerçekten harika bir ortam var. Halısını, kilimini, minderlerini alanların burada oturduğunu görmek çok güzel. Önümüzdeki günlerde, arabalarla seyredeceğimiz nostaljik sinema günlerine de geri dönmek istiyoruz. Dediğim gibi, kültür ve sanat Ankara’nın kalbinde, merkezinde, CSO Ada’da sürüyor. Sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Birbirinden güzel sürprizlerle dolu etkinliklerimiz olacak. Bu yüzden tüm sanatseverlere, Bakanlık ve CSO Ada’nın sosyal medya hesaplarını takip etmelerini öneriyorum.”