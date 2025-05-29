Başkente Değer Ödülleri Töreni Gerçekleşti

BAŞKENTE DEĞER ÖDÜLLERİ GECESİ DÜZENLENDİ

Medya Ankara tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen “Başkente Değer Ödülleri” töreni, Başkent Millet Bahçesi toplantı salonunda yapıldı. Ödül törenine birçok iş insanı, milli sporcu, ilçe belediye başkanı ve çeşitli siyasetçiler katıldı. Törende, Ankara Külübü’nün seymen gösterileri ile başlayan etkinlikte Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat açılış konuşmasını yaptı.

AÇILIŞ KONUŞMASINDA VURGULANAN HİZMETLER

Bayram Polat, konuşmasında “Ankara’da istihdama, üretime, emeğe, alın terine, kültüre, sanata, spora, gençlere, kadınlara, yaşlı ve çocuklara birçok yaptığınız hizmet var ve her biri eli öpülesi değere sahip” dedi. Polat, aralarında büyük iş yerlerinde çalışanlar ve yurtdışında ülkemizi temsil eden sporcuların da bulunduğu birçok değerli insana dikkat çekti. Ek olarak, “Kısacası başkentimize değer katıyorsunuz. Rabbim tüm hizmetlerinizden razı olsun” ifadelerini kullandı. Polat, haberlerinin geniş kitlelere ulaştığını söyleyerek, basın mensuplarının toplumun sesi olduğunu belirtti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Törende çeşitli ödüller şu şekilde verildi:

– Çevre ve Halk Sağlığı Belediyeciliği Ödülü: Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki

– Sivil Toplum ve Hemşehri Belediyeciliği Ödülü: Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan

– Aile ve Eğitim Belediyeciliği Ödülü: Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan

– Yılın Milletvekili Ödülü (AK Parti): Dr. Ömer İleri

– Yılın Milletvekili Ödülü (CHP): Dr. Murat Emir

Ödül alan diğer isimler arasında Eğitimde Kalite Ödülü’nü Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Erol Usta, Sosyal Hizmet Ödülü’nü Yasin Oyanık, Yılın Spor Kulübü Ödülü’nü ise Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur aldı.

Ödüller, Ankara’nın yerel ve ulusal düzeydeki önemli kişileri ve kuruluşları için sahip olabilecekleri başarıların bir ifadeye dönüşmesini sağladı ve katılımcılara bir arada olmanın getirdiği mutluluğu yaşattı.