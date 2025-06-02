Başkentliler Çankırı’yı Tercih Ediyor

Çankırı, kurbanlık alışverişinde öncelikli tercih

Ankara’da yaşayanlar, Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık almak için uygun fiyat ve yakınlık sebebiyle Çankırı’yı tercih ediyor. Kurbanlık hayvan satışları, bayram öncesinde hız kazanırken, pek çok vatandaş Çankırı’da satış yapan çiftçilerle görüşüyor. Hem fiyatların makul olması hem de Çankırı’nın başkente yakınlığı, burayı kurbanlık alışverişi açısından cazip bir yer haline getiriyor. Çankırı’daki hayvancılar, ürünlerini koşullara göre genelde Ankara’ya satabiliyor.

Şehirdeki çiftçilerden Kadir Kara, “Kurban almaya gelen vatandaş ilk başta hayvanın kilosunu soruyor. Bu durum bence yanlış. Öncelikle hayvanın sağlığını ve kurban olup, olamayacağını sorması lazım. Hayvanların kurban olabilmesi için kapak atmaları gerekiyor. Hayvanın ağzını açıp dişlerinden kontrol edebilirler. Bu sayede hayvanın iki yaşını doldurup kurban olabileceği oradan belli olur. Genellikle dişi hayvanların alınmamasını öneririm, çünkü gebelik söz konusu olabiliyor. Kesimlerde, temiz ve hijyenik alanlar olması ve İslami kurallara uyulması gerekli. Bu sene kurban satışlarımız gayet iyiydi. Hayvanlarımı genellikle Ankara’nın Çubuk ilçesinden alıp yetiştiriyorum. Ankara’dan kurbanlık alan müşterilerim var. Hem yakın hem de uygun olduğu için Ankaralılar kurban alımında Çankırı’yı tercih ediyor” ifadelerini kullanıyor.

Artan satışlar ve tercih sebebi

Ömer Kara isimli bir diğer çiftçi ise, “Ankaralılar kurban alımında genellikle Çankırı’yı tercih ediyor. Ankara’ya göre Çankırı biraz daha uygun fiyatlı. Buranın hayvanlarında hiçbir sorun olmaz. Katkı maddesiz beslenen, doğada otlayan hayvanlardır. Bu sene Ankara’ya Çankırı’dan fazla kurbanlık sattık. Vatandaşların kurbanlık alırken iki yaşını doldurmuş olmasına, boynuzundan kuyruğuna kadar kontrol edilmelidir” açıklamasında bulunuyor. Bu durum, her yıl kurbanlık hayvan satın alımı için Çankırı’nın ön plana çıktığını gösteriyor.