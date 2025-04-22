Başkentte 23 Nisan Kutlamaları İçin Yollar Kapalı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI İÇİN YOL KAPALILIKLARI

Başkentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlamaları çerçevesinde, saat 06.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğünden gelen bilgiye göre, bayram etkinlikleri nedeniyle araç trafiğine kapalı olacak yolların listesi açıklandı.

KAPATILACAK YOL VE CADDELER

Bugün saat 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve caddeler arasında “GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Sporpark Caddesi” tamamı yer alıyor. Ayrıca, “Talatpaşa Bulvarı ile Atatürk Bulvarı ve Ankara Tren Garı Kavşağı” arasında kalan bölüm, “Kazım Karabekir Caddesi İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı” arasında kalan kısmı da kapalı olacak. “İstanbul Caddesi Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı” arasındaki bölüm, “Hipodrom Caddesi Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı” arasında kalan alan, “Cumhuriyet Caddesi Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı” arasındaki kesim, “Atatürk Bulvarı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak” arasında kalan kısmı, “İsmet İnönü Bulvarı 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Atatürk Bulvarı” arasındaki bölüm ve “Celal Bayar Bulvarına bağlanan varyantların tamamı” kapatılacak.

Ayrıca, “Tren Garı Kavşağına bağlanan ve Tren Garı Kavşağından açılan varyantlar, Ulaştırma Kavşağına bağlı ve Ulaştırma Kavşağından açılan varyantlar” ile “İstanbul Caddesi Baruthane Kavşağına bağlanan yan varyantlar ve Baruthane Kavşağından açılan varyantların” da programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacağı ifade edildi.