Başkentte 23 Nisan Kutlamaları, Yol Kapatmaları

Başkentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğünden gelen bilgiye göre, bu kutlamalar süresince belirli yollar araç trafiğine kapalı kalacak. Bugün saat 06.00’dan itibaren kapatılacak yollar ve caddeler şu şekilde sıralanıyor:

KAPANACAK YOLLAR

“Açıklamada, GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Sporpark Caddesi’nin tamamının kapanacağı, ayrıca Talatpaşa Bulvarı ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümün de kapanacağı belirtildi. Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki kısmı, İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölümü, Hipodrom Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki kısmı, Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki kısmı, Atatürk Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasındaki bölümü, İsmet İnönü Bulvarı’nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Atatürk Bulvarı arasındaki bölümü, Celal Bayar Bulvarı’na bağlanan ve Celal Bayar Bulvarı’ndan açılan tüm varyantlar, Tren Garı Kavşağı’na bağlanan ve Tren Garı Kavşağı’ndan açılan varyantlar, Ulaştırma Kavşağı’na bağlanan ve Ulaştırma Kavşağı’ndan açılan varyantlar, İstanbul Caddesi’nin Baruthane Kavşağı’na bağlanan yan varyantları ve Baruthane Kavşağı’ndan açılan varyantlar da kapatılacak.”

Söz konusu yollara bağlı cadde ve sokakların da etkinlikler sona erene kadar araç trafiğine kapalı kalacağı ifade edildi.