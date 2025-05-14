Baskentte Bilim Şenliği Düzenlendi

BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir “Bilim Şenliği” gerçekleştirildi. Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan ve okul müdürü Ferit Alur’un katılımıyla yapılan etkinlikte, öğrencilerin teknik ve kültür alanında hazırlamış olduğu 10 proje sergilendi. Kaymakam Şenel, projeleri yerinde inceleyerek öğrencilerden detaylı bilgi aldı. Yenilenebilir Enerji Teknoloji Alanı öğretmeni Arif Emre Ceylan ise hayata geçirdikleri projelerle “takım çalışmasına uyumlu, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmeyi” amaçladıklarını belirtti.

KARAMÜRSEL’DE KONSER DÜZENLENDİ

Karamürsel’de İleri Musiki Derneği tarafından “Fasıl ve Solistler Geçidi Konseri” organize edildi. Karamürsel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda konuşan dernek başkanı Gürsel Öztürk, etkinlik için özveriyle çalıştıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından, dernek bünyesindeki Türk Sanat Müziği korosu, şefliğini Hasan Demir’in yaptığı 25 eseri seslendirdi. Ayrıca programa, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan’ın eşi Sedef İnan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

KAÇAKÇILIK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gerçekleşen kaçakçılık operasyonunda bir zanlı hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan arama neticesinde, 2 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara, 13 kilogram nargile tütünü, 4 bin 200 gram pipo tütünü, 10 kilogram kıyılmış tütün, 285 puro, 90 paket elektronik sigara tütünü, 4 elektronik sigara cihazı ve 6 bin 400 gram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.