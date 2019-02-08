Başkent’te FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine karşı harekete geçen Ankara polisi, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, 1’i eski komiser, 1’i eski komiser yardımcısı, 21’i eski polis memuru olan, 21’i kamudan ihraç edilmiş, 2’si emekli toplam 23 şüpheli hakkında Ankara, Denizli, Kırşehir, Adana, Sivas, Muğla ve Bolu illerinde 08/02/2019 tarihinde gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır.

TRT