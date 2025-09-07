Başkentte, Filistin’e Destek İçin Açıklama Yapıldı. ANFİDAP Öncülüğünde Katılımcılar Bir Araya Geldi. “Yükümüz Vicdan, Rotamız Gazze” Sloganı Atıldı. Alparslan Aydar, Gazze Ambargosunu Eleştirdi. “Türkiye’den Filoya Destek Bekliyoruz” Dedi. Program Dua İle Sona Erdi

ANKARA’DA FİLİSTİN DESTEK AÇIKLAMASI YAPILDI

Başkentte, Filistin’e ve Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla bir basın açıklaması düzenlendi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve diğer katılımcılar, Melike Hatun Camisi önünde bir araya geldi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları ile afişler taşıyarak, “Ankara’dan Sumud’a direnişe bin selam”, “Yükümüz vicdan, rotamız Gazze”, “İnsanlığın onuru Sumud filosu” gibi sloganlar attı.

ALPARSLAN AYDAR’DAN AÇIKLAMALAR

Platform adına açıklama yapan Alparslan Aydar, İsrail’in kuruluşundan bu yana kontrol altında terör politikaları uygulayarak, topraklarını genişletme çabasında bulunduğunu belirtti. Aydar, Siyonizmin son yüzyılda Filistin’i kan gölüne dönüştürdüğünü ve dünyanın bu durumu sadece izlemekle yetindiğini vurguladı. Aydar, yaklaşık 20 yıldır süren Gazze ambargosunun hukuki bir gerekçeye sahip olmadığını ve ramazan ayından bu yana tahammül edilemez bir hale geldiğini ifade etti. Açıklamasında, “Bebekler ve kadınların da aralarında bulunduğu 2 milyona yakın sivil, açlık kaynaklı kitlesel ölümlerle yüz yüze geliyor.” dedi.

GERÇEKLEŞTİRİLECEK DESTEK ÇAĞRISI

Siyonizmin bir asırdır Filistin halkına zulmettiğine dikkat çeken Aydar, bu halkın büyük bir sabır ve kararlılıkla direniş gösterdiğini belirtti. Aydar, “Yerelde başlayan ve insanlık vicdanını esas alan bu eylemler, Küresel Gazze Yürüyüşü ve sonrasında Küresel Sumud Filosu’na dönüşmüştür. 44 ülkeden binlerce gönüllü filoya katılmak için müracaat etmiştir. Dünyanın dört bir yanından farklı diller ve inançlardan gelen insanlar, insanlığın ölmediğini hatırlatmak için canlarını ortaya koymuştur.” dedi. ANFİDAP, Küresel Sumud Filosu’nu barışçıl bir girişim olarak tanımlıyor ve Gazze’ye ulaşacak gıda, ilaç ve su gibi yardımlar için insani koridorların açılmasını talep ediyor. Aydar, Türkiye’nin tüm kesimleriyle filoya destek göstermesini beklediklerini belirtti.

PROGRAMIN SONUÇLANDIRILMASI

ANFİDAP Dönem Sözcüsü Mansur Özdemir’in de katıldığı program, Küresel Sumud Filosu’na katılmak üzere Tunus’a giden ANFİDAP üyelerinin mesajlarının dinletilmesiyle sürdü. Etkinlik, dua edilmesiyle sona erdi.