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Başkentte Fırtına Malzemeleri Uçurdu

FIRTINA YALITIM MALZEMELERİNİ SAVURDU

Ankara’da akşam saatlerinde meydana gelen fırtına, Sincan ilçesindeki bir inşaatın yalıtım malzemelerini etrafa dağıttı. Aynı zamanda Elmadağ ilçesi, bir çimento fabrikasından kaynaklanan toz nedeniyle kaplandı.

YAĞMUR VE FIRTINA ETKİSİ

Fırtına ile birlikte yağmurun da etkili olduğu Ankara, Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde inşaatta kullanılan yalıtım malzemelerini havalarda uçurdu. Elmadağ’da ise Baştaş Çimento Fabrikası nedeniyle oluşan toz, ilçeyi tamamen sardı. Olay anları, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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