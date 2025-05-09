Başkentte Fırtına Ve Sağanak Etkili

BAŞKENTTE FIRTINA VE SAĞANAK ETKİSİ

Başkentte öğleden sonraki saatlerde etkili olan fırtına ve sağanak, kentin yaşamını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşuyor. Sağanağa, cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağışın durmasını bekliyor.

OLUŞAN ZARARLAR

Fırtına sonucu Kızılay bölgesindeki bir iş yerinin tabelası düşüyor. Ayrıca, Gençlik Parkı’nda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devriliyor. Bu olaylar, başkentteki kötü hava koşullarının ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor.