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Başkentte Kumar Operasyonu Yapıldı

KUMAR OPERASYONU BAŞKENTTE GERÇEKLEŞTİ

Başkentte gerçekleştirilen kumar operasyonu sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, kumar oynatan ve ruhsatsız faaliyet gösteren 23 iş yeri hedef alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER VE MÜHÜRLENEN İŞLETMELER

“REST” adı verilen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Kumar faaliyetleri tespit edilen işletme ve adresler mühürlendi. Operasyonda ele geçirilen nakit paralar ve diğer kumar malzemelerine de el koyuldu. Gözaltındaki zanlıların işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

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Ankara’da Kumar Operasyonu Gerçekleşti

Ankara'da gerçekleştirilen 'Rest' adlı kumar operasyonunda 15 kişi hakkında işlem yapıldı, 23 iş yeri kapatıldı ve kumar paralarına el konuldu.
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Ankara'da gerçekleştirilen denetimlerde 35 kumarhane mühürlenirken, 15 şahıs hakkında hukuki işlem başlatıldı. Ruhsatsız işletmelere karşı mücadelenin artacağı belirtildi.

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