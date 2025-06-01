Başkentte Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BAŞKENTİ ETKİLEDİ

Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak, yaşamı zorlaştırıyor. Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan bu etkili yağış, şiddetini hızla artırarak bazı cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oluyor.

VATANDAŞLAR KORUNMA YOLU ARIYOR

Yağışın etkisiyle vatandaşlar, ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınmak durumunda kalıyor. Aynı zamanda motokuryelerin trafikte ilerlemekte zorluk çekmesi de dikkat çekiyor. Bu olumsuz hava koşulları, günlük yaşamı zorlaştırıyor.