Başkentte Şenlik Düzenlendi, SERÇEV Var

ŞENLİK DÜZENLENDİ

Başkentte, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından Çocuk ve Gençlik Şenliği gerçekleştirildi. Gençlik Parkı’ndaki Ankara Kent Konseyi Etkinlik Alanı’nda bu yıl 23’üncüsü yapılan şenliğe, serebral palsi hastası pek çok çocuk ve aileleri katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, serebral palsi hastası çocuklar ve aileleri bando takımı eşliğinde kortej düzenledi. Müziğin ve atölye çalışmalarının yer aldığı etkinlikte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının stantlarında el emeği ürünler sergilendi.

ETKİNLİK ÜÇ GÜN DEVAM EDECEK

Çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden SERÇEV Genel Sekreteri Sinem Ersoy, programın üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceğini aktardı. Ersoy, “Burada yaklaşık 1000 çocuğun sosyal hayata eşit koşullarda katılması için bir farkındalık mücadelesi veriyoruz. Adımız şenlik ama her alanda var olduğumuzu göstermek için buradayız. Bugün de bu güzel günü paylaşacağız.” şeklinde konuştu.