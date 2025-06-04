Başkentte Şiddet Uygulayan 5 Çocuk

BAŞKENTTE ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Başkent’te akranlarına şiddet uygulayan ve suça sürüklenen 5 çocuk için gereken bir konu kapsamında işlem başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Keçiören ilçesinde küçük yaşlardaki çocukların akranlarına şiddet uyguladığı anların sosyal medyada paylaşılması sonrası hemen bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLERİN İNCELENMESİ SONUCUNDA İŞLEM YAPILDI

Olayın ardından görüntüleri inceleyen ekipler, suça karışan 5 çocuğun kimliğini tespit etti. Bu çocuklardan 3’ü ailelerine teslim edilirken, 2’si hakkında bakım tedbiri kararı alındı. Bu çocuklar, gerekli koruma hizmetlerinin sağlanması için ilgili kurumlara yerleştirildi.