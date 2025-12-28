Başkentte Suç Şebekesine Operasyon: 16 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nin gerçekleştirdiği takipler sonucunda, silah ticareti ve uyuşturucu satışına karışan bir suç örgütü belirlendi. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından, ekipler geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONA DESTEK VERİLDİ

Özel Harekat polislerinin de destek sağladığı bu operasyonda, silahla yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen birçok suç kaydı bulunan ve uzun zamandır aranan örgüt lideri A.A. ile birlikte toplamda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmek üzere hazırlandı.

