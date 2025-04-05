Başkentte Yağış Trafiği Etkiledi. ANKARA’da Sağanak Sıkışıklığa Yol Açtı

BAŞKENTTE YAĞIŞ TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Başkent Ankara’da öğle saatlerinde başlayan yağış, yer yer sağanak şeklinde etkisini gösterdi. Yenimahalle ilçesinde doluyla karışık yağan yağmur, trafik akışını sekteye uğrattı.

YENİMAHALLE’DE DOLUYLA KARIŞIK YAĞMUR

Yenimahalle bölgesinde yoğunlaşan yağış, araçların yavaşlamasına ve bazı noktalarda trafik sıkışıklığına yol açtı. Sürücüler, dolu tanelerinin etkisiyle görüş mesafesinin azalması nedeniyle daha dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

YAĞIŞIN TRAFİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yağmur ve dolu kombinasyonu, özellikle ana arterlerde araç yoğunluğunu artırdı. Trafikteki yavaşlama, bazı bölgelerde uzun araç kuyruklarına neden oldu. Yetkililer, sürücüleri hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

UZMANLARDAN SÜRÜCÜLERE UYARI

Meteoroloji yetkilileri, yağışın bir süre daha devam edebileceğini belirterek, özellikle yollarda su birikintilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sürücülerin ani fren yapmaktan kaçınması ve takip mesafesini koruması önerildi.

YAĞIŞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Hava durumu tahminlerine göre, başkentte yağışlı havanın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşların, özellikle toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve gereksiz araç kullanımından kaçınmaları tavsiye ediliyor.