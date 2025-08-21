Basketbol Eğitimi, Özel Sporculara Verildi

ÖZEL SPORCULARA BASKETBOL EĞİTİMİ VERİLDİ

Anadolu Efes Spor Kulübü, One Team projesi kapsamında özel sporculara basketbol eğitimi veriyor. Önceki yıllarda gerçekleştirdiği projeler sayesinde EuroLeague tarafından 2019 ve 2020 yıllarında üst üste iki kez “Avrupa’nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştiren Takımı” olarak ödüllendirilen Anadolu Efes, 2024-2025 sezonu için One Team projesini Antalya’da Corendon Turizm Grubu, ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) ve Muratpaşa Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştiriyor. Turkish Airlines EuroLeague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı çerçevesinde Anadolu Efes, bu yıl engellerin ötesinde eşitliği teşvik eden önemli bir projeye öncülük ediyor.

SPORUN GÜCÜYLE SOSYAL GELİŞİM Hedefleniyor

Anadolu Efes’in One Team projesinde, özel eğitime gereksinimi olan bireylerin bağımsız ve kendine yeter bireyler olmasını sağlamak amacıyla ZİÇEV’in özel sporcularına basketbol aracılığıyla sosyal gelişim desteği sağlamak hedefleniyor. Antalya’daki projede 15 özel sporcu, basketbol aracılığıyla kendilerini ifade etme ve sosyal hayatta daha aktif olma fırsatı buldu. Antrenmanlarda fiziksel aktivite ile birlikte sporun birleştirici gücü altında özgüven ve dayanışma ön plana çıktı. Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda yapılan antrenmanlar, sporcuların hem fiziksel hem de kişisel gelişimini destekleyecek şekilde hazırlandı.

DENİZLE TEMİZLİK ETKİNLİĞİ UYGULANDI

One Team Koçu olarak antrenmanlarda yer alan Muratpaşa Belediyesi’nin basketbol antrenörü İrgecan Işık, Anadolu Efes One Team Elçisi Erkan Yılmaz ile birlikte çalışmalara katılarak çocuklara ilham oldu. Farklı temaların işlendiği projeye 12-25 yaş aralığında 15 özel sporcu katılım sağladı. 8 hafta süren proje boyunca iletişim, takım olma, özgüven, motivasyon, problem çözme ve sorumluluk konuları atölye çalışmaları ve uygulamalı antrenmanlarla ele alındı. Her hafta belirli bir tema etrafında şekillenen antrenmanlarla katılımcılar, bireysel ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

PROJE SONUNDA GÜÇLÜ BAĞLAR KURULDU

Proje boyunca edinilen deneyimler, katılımcılara sadece eğitsel anlamda değil, kişisel gelişimlerinde de önemli katkılar sağladı. Projenin sonunda katılımcıların özgüvenlerindeki artış, kurdukları sosyal bağlar ve sergiledikleri takım ruhu, programın en değerli çıktıları arasında yer aldı. Özlem Subaşı’nın liderliğinde gerçekleştirilen kurabiye yapma atölyesi, grup çalışmasını pekiştirdi. Sonuç olarak, katılımcılar hem bireysel becerilerini geliştirdiler hem de takım ruhunun güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu anladılar. Proje sonunda katılımcılar, Antalya’nın simge noktalarından biri olan Üç Kapılar’da hatıra fotoğrafı çektirdiler.

ERKAN YILMAZ’DAN ÇOCUKLARA DESTEK

2023-2024 sezonundan itibaren Anadolu Efes forması giyen başarılı forvet Erkan Yılmaz, One Team projesinin bu seneki elçisi oldu. Bu proje kapsamında Yılmaz, antrenmanlara katılarak takım ruhunun ve iletişimin önemini vikulturdu. Katılımcılarla birebir ilgilenen Yılmaz, hem saha içi hem de dışındaki tecrübelerini paylaşarak takım ruhunun ve dayanışmanın önemini vurguladı. Katılımcılarla basketbol oynayan ve sohbet eden Yılmaz, onların özgüven kazanmalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı. Muratpaşa Belediyesi’nin basketbol antrenörü İrgecan Işık, süreci yakından yöneterek katılımcı sporcuların gelişim alanlarına göre antrenman programlarını şekillendirdi. Saha içindeki disiplin ve saha dışındaki anlayış birleştiğinde; özel sporcuların özgüvenleri arttı ve sosyal etkileşimde bulundukları ortam güçlendi.