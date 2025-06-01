Haberler

Basketbol Gelişim Merkezi Maç Sonucu: Beşiktaş Kazandı

MAÇIN DETAYLARI

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’IN KADROLARI

GALATASARAY: Palmer Jr. 19, Young 18, Göksenin Köksal 6, Delgado 3, Wallace, Izundu 13, Cummings 10, Buğrahan Tuncer 7, Blumbergs, Sadık Emir Kabaca 9, Yaman Alişan
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 13, Mathews 20, Sleva 19, Berk Uğurlu 11, Terry 2, Yiğit Arslan 16, Allman 17, Morgan 9, Plavsic, Kerem Konan

MAÇ SONUCU VE PERİYOTLAR

1. PERİYOT: 29-23
DEVRE: 56-59
3. PERİYOT: 73-92

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinin ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka, ev sahibi Galatasaray’ı 107-85 mağlup ederek serideki durumu 2-0’a getirdi. Böylelikle Anadolu Efes’in ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Maça hızlı başlayarak ilk periyodu 29-23 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci periyotta rakibinin öne geçmesini engelleyemedi ve soyunma odasına 56-59 geride gitti.

İKİNCİ YARI İSTATİSTİKLERİ

Üçüncü periyotta hücumda kolay sayılar bularak farkı çift hanelere çıkaran konuk ekip, bu periyodu 92-73 önde bitirdi. Son periyotta hata yapmayan Siyah-beyazlılar, maçı 107-85 kazanarak play-off yarı finaline yükselmeyi başardı. Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Beşiktaş’tan Jonah Mathews oldu. Takım arkadaşlarından Dustin Sleva 19, Kyle Allman ise 17 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsunspor, Kayserispor’u 2-1 Yendi

Samsunspor, Kayserispor'u yendi ve Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak maç sonu muhteşem bir kutlama gerçekleştirdi.
Haberler

Kırgızistan’da Folklor Festivali Düzenlendi

Bişkek'te düzenlenen 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali'nde Türkiye'den Kuzeyin Uşakları Halk Oyunları Topluluğu performans sergileyerek kültürel işbirliğine katkıda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.