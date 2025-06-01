Basketbol Gelişim Merkezi Maç Sonucu: Beşiktaş Kazandı

MAÇIN DETAYLARI

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’IN KADROLARI

GALATASARAY: Palmer Jr. 19, Young 18, Göksenin Köksal 6, Delgado 3, Wallace, Izundu 13, Cummings 10, Buğrahan Tuncer 7, Blumbergs, Sadık Emir Kabaca 9, Yaman Alişan

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 13, Mathews 20, Sleva 19, Berk Uğurlu 11, Terry 2, Yiğit Arslan 16, Allman 17, Morgan 9, Plavsic, Kerem Konan

MAÇ SONUCU VE PERİYOTLAR

1. PERİYOT: 29-23

DEVRE: 56-59

3. PERİYOT: 73-92

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinin ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka, ev sahibi Galatasaray’ı 107-85 mağlup ederek serideki durumu 2-0’a getirdi. Böylelikle Anadolu Efes’in ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Maça hızlı başlayarak ilk periyodu 29-23 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci periyotta rakibinin öne geçmesini engelleyemedi ve soyunma odasına 56-59 geride gitti.

İKİNCİ YARI İSTATİSTİKLERİ

Üçüncü periyotta hücumda kolay sayılar bularak farkı çift hanelere çıkaran konuk ekip, bu periyodu 92-73 önde bitirdi. Son periyotta hata yapmayan Siyah-beyazlılar, maçı 107-85 kazanarak play-off yarı finaline yükselmeyi başardı. Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Beşiktaş’tan Jonah Mathews oldu. Takım arkadaşlarından Dustin Sleva 19, Kyle Allman ise 17 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.