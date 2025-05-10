Basketbol Şampiyonası Yozgat’ta Başladı

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BAŞLADI

İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası, Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda başladı. Erkeklerde 7, kadınlarda ise 3 takımın katıldığı turnuva, pazar günü gerçekleşecek final müsabakalarıyla sona erecek. Aynı zamanda bu şampiyonada milli takım seçmeleri de yapılacak.

Yozgat’ta süren Türkiye Şampiyonası’nda Erkekler A Grubunda; İstanbul SSK, Bafra İESK, Uşak İESK, Ankara Anadolu SSK takımları yer alıyor. B Grubunda ise; İstanbul Anadolu SSK, Denizli İESK ve Kocaeli İESK mücadele ediyor. Kadınlar kategorisinde ise; İstanbul Sessizler SK, Denizli İESK ve Bursa Yıldırım takımları turnuvada yer almakta. Müsabakalar, yarın akşam oynanacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Kadınlar İşitme Engelliler Milli Takım Antrenörü Doğan Koç, “Bu sene kasımda Tokyo’da yapılacak olimpiyatlara katılacağız. Türkiye şampiyonası kadınlar ve erkekler olmak üzere Türkiye şampiyonası için buradayız” ifadesini kullandı. Koç, kadın takımlarıyla turnuvanın başladığını ve burada kadınlar ve erkekler için milli takım seçmeleri yapılacağını belirtti. Ayrıca, “Kadınlarda şu an milli takım düzeyinde olan sporcuların katıldığı 3 tane takım var. Erkeklerde ise önce 10 takım vardı, sonra 7’ye düştü. 7 tane erkek takımımız mevcut, katılan takımların birçoğu milli takımda görev alıyor” diye ekledi.