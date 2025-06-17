Basketbol Şampiyonlar Ligi Açıkladı. 29 Takım Normal Sezonda Yer Alacak. Galatasaray, Mersin Spor, Tofaş Katılıyor. 24 Takım Eleme Turunda Mücadele Edecek. Normal Sezon 7 Ekim’de Başlayacak. Kura Çekimi 2 Temmuz’da Canlı Yayınlanacak

2025-26 SEZONU DOĞRUDAN KATILACAK TAKIMLAR AÇIKLANDI

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Yönetim Kurulu, 2025-26 sezonu için normal sezona doğrudan katılacak 29 kulüp ile kalan 3 bilet için eleme turunda mücadele edecek 24 kulübü belirtti. Türkiye’den Galatasaray, Mersin Spor ve Tofaş normal sezona doğrudan katılacakken, Bursaspor eleme turunda yer alacak. Normal sezona toplamda 32 takım mücadele edecek ve bu takımlardan 16’sı ulusal lig şampiyonlarından oluşacak. Bu 16 şampiyonun sekizi normal sezona direkt girecek: ERA Nymburk (Çekya), Filou Oostende (Belçika), Igokea m: tel (Bosna-Hersek), Sabah BC (Azerbaycan), SL Benfica (Portekiz), Szolnoki Olaj (Macaristan), VEF Riga (Letonya) ve Polonya Ligi finalisti Start Lublin ya da Legia Warszawa (Polonya).

İLK KEZ KATILACAK TAKIMLAR

Normal sezona doğrudan katılacak takımlar arasında 10 kulüp BCL’de ilk kez yer alacak. ALBA Berlin (Almanya), Dreamland Gran Canaria (İspanya) ve Joventut Badalona (İspanya) gibi Avrupa’da tecrübeli olan takımların yanı sıra, Karditsa (Yunanistan), Mersin Spor, MLP Academics Heidelberg (Almanya) ve Trapani Shark (İtalya) gibi kulüpler de yerel liglerdeki başarıları sayesinde uluslararası platformda yer alacak. La Laguna Tenerife (İspanya), AEK Betsson BC (Yunanistan) ve Filou Oostende (Belçika), Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde her sezon yer almayı sürdürüyor.

NORMAL SEZONA KATILACAK TAKIMLAR

Normal sezona doğrudan katılacak 29 takım şu şekilde sıralanıyor:

• AEK Betsson BC (Yunanistan)

• ALBA Berlin (Almanya)

• Bnei Penlink Herzliya (İsrail)

• Cholet Basket (Fransa)

• Dreamland Gran Canaria (İspanya)

• ERA Nymburk (Çekya)

• Filou Oostende (Belçika)

• FIT/One Würzburg Baskets (Almanya)

• Galatasaray

• Hapoel Netanel Holon (İsrail)

• Igokea m: tel (Bosna-Hersek)

• Joventut Badalona (İspanya)

• Karditsa Iaponiki (Yunanistan)

• La Laguna Tenerife (İspanya)

• Le Mans Sarthe Basket (Fransa)

• Mersin Spor Kulübü

• MLP Academics Heidelberg (Almanya)

• NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Macaristan)

• Pallacanestro Trieste (İtalya)

• Promitheas Patras Vikos Cola (Yunanistan)

• Rytas Vilnius (Litvanya)

• Sabah BC (Azerbaycan)

• SL Benfica (Portekiz)

• Spartak Office Shoes (Sırbistan)

• Tofaş Bursa (Türkiye)

• Trapani Shark (İtalya)

• Unicaja (İspanya)

• VEF Riga (Letonya)

• Polonya Şampiyonu (Start Lublin veya Legia Warszawa)

ELMELERE KATILACAK TAKIMLAR

Elemelere katılacak 24 takım (alfabetik sırayla, * işareti lig şampiyonlarını belirtir):

• Bakken Bears* (Danimarka)

• Bursaspor Basketbol

• CSM CSU Oradea (Romanya)

• Elan Chalon (Fransa)

• Falco Szombathely (Macaristan)

• Fribourg Olympic Basket (İsviçre)

• Giants Antwerp (Belçika)

• Heroes Den Bosch* (Hollanda)

• Juventus Utena (Litvanya)

• Kalev/Cramo* (Estonya)

• Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya)

• Kutaisi 2010* (Gürcistan)

• Löwen Braunschweig (Almanya)

• Pallacanestro Reggiana (İtalya)

• PAOK mateco (Yunanistan)

• Patrioti Levice* (Slovakya)

• Pelister Bitola (Kuzey Makedonya)

• Petrolina AEK Larnaca* (Kıbrıs Rum Kesimi)

• Porto (Portekiz)

• Rilski Sportist* (Bulgaristan)

• SC Derby (Karadağ)

• Trepça* (Kosova)

• UCAM Murcia (İspanya)

• Polonya Ligi finalini kaybeden takım (Start Lublin veya Legia Warszawa)

Ayrıca, Karadağ Ligi’nde finallerde yer alan SC Derby’nin şampiyon olması durumunda, bu listeye bir şampiyon daha eklenebiliyor. Elemeler, 23-28 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak olup, üç ayrı turnuvanın kazananları normal sezona yükselecek. Normal sezon ise 7 Ekim’de başlayacak. Normal sezon gruplarının ve eleme turnuvalarının kura çekimi, 2 Temmuz Çarşamba günü İsviçre’nin Lozan kentinde yapılacak ve resmi BCL YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.