Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Takımları Açıklandı

2025-2026 SEZONU KULÜPLERİ AÇIKLANDI

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Yönetim Kurulu, 2025-2026 sezonu için normal sezona katılan 29 kulüp ile eleme turunda mücadele edecek 24 kulübü duyurdu. Türkiye’den Galatasaray, Mersin Spor ve Tofaş doğrudan normal sezona başlayacak. Bursaspor ise eleme aşamasında yer alacak. BCL’nin toplamda 32 takımla oynanacak normal sezonunda 16 ulusal lig şampiyonu da yer alacak. Bu takımlardan 8’i ise doğrudan katılım gösterecek.

İLK KEZ KATILACAK TAKIMLAR

Normal sezona katılacak 29 takım arasında 10’u BCL’de ilk kez yer alacak. Deneyimli Avrupa takımları arasında ALBA Berlin (Almanya), Dreamland Gran Canaria (İspanya) ve Joventut Badalona (İspanya) bulunuyor. Ayrıca Karditsa (Yunanistan), Mersin Spor, MLP Academics Heidelberg (Almanya) ve Trapani Shark (İtalya) gibi kulüpler, yerel liglerdeki başarılı performansları sayesinde uluslararası sahneye ilk kez çıkacak. Ayrıca, La Laguna Tenerife (İspanya), AEK Betsson BC (Yunanistan) ve Filou Oostende (Belçika), BCL’nin her sezonunda sürekli olarak yer alan özel kulüpler arasında.

DOĞRUDAN KATILAN TAKIMLAR

Normal sezona katılacak 29 takım şöyle sıralanıyor: AEK Betsson BC (Yunanistan), ALBA Berlin (Almanya), Bnei Penlink Herzliya (İsrail), Cholet Basket (Fransa), Dreamland Gran Canaria (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), Filou Oostende (Belçika), FIT/One Würzburg Baskets (Almanya), Galatasaray (Türkiye), Hapoel Netanel Holon (İsrail), Igokea m: tel (Bosna-Hersek), Joventut Badalona (İspanya), Karditsa Iaponiki (Yunanistan), La Laguna Tenerife (İspanya), Le Mans Sarthe Basket (Fransa), Mersin Spor Kulübü (Türkiye), MLP Academics Heidelberg (Almanya), NHSZ-Szolnoki Olajbnysz (Macaristan), Pallacanestro Trieste (İtalya), Promitheas Patras Vikos Cola (Yunanistan), Rytas Vilnius (Litvanya), Sabah BC (Azerbaycan), SL Benfica (Portekiz), Spartak Office Shoes (Sırbistan), Tofaş Bursa (Türkiye), Trapani Shark (İtalya), Unicaja (İspanya), VEF Riga (Letonya) ve Polonya Ligi finalisti Start Lublin veya Legia Warszawa (Polonya).

ELEMELERE KATILACAK TAKIMLAR

Eleme turlarına katılacak 24 takım ise şu şekilde: Bakken Bears (Danimarka), Bursaspor Basketbol (Türkiye), CSM CSU Oradea (Romanya), Elan Chalon (Fransa), Falco Szombathely (Macaristan), Fribourg Olympic Basket (İsviçre), Giants Antwerp (Belçika), Heroes Den Bosch (Hollanda), Juventus Utena (Litvanya), Kalev/Cramo (Estonya), Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya), Kutaisi 2010 (Gürcistan), Löwen Braunschweig (Almanya), Pallacanestro Reggiana (İtalya), PAOK mateco (Yunanistan), Patrioti Levice (Slovakya), Pelister Bitola (Kuzey Makedonya), Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Porto (Portekiz), Rilski Sportist (Bulgaristan), SC Derby (Karadağ), Trepça (Kosova), UCAM Murcia (İspanya) ve Polonya Ligi finalini kaybeden takım (Start Lublin veya Legia Warszawa). Ayrıca, Karadağ Ligi finallerine katılan SC Derby’nin şampiyon olması durumunda bu listeye bir takım daha eklenecek.

ELEME TURUNUN TARİHLERİ VE KURA ÇEKİMİ

Eleme turları 23-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve üç ayrı turnuvanın kazananları normal sezona yükselecek. Normal sezon ise 7 Ekim’de başlayacak. Normal sezon gruplarının ve eleme turnuvalarının kura çekimi ise 2 Temmuz Çarşamba günü İsviçre’nin Lozan kentinde yapılacak.