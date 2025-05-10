Basketbol Şampiyonlar Ligi Gelişimi Hedefleniyor

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN HEDEFLERİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos, her zaman Avrupa’daki ulusal ligleri ve milli takımları korumaya odaklandıklarını ifade etti. Comninos, Dörtlü Final’in gerçekleştirildiği Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Hellenic Cosmos Kültür Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, FIBA’nın organizasyonu olan Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni gelecek yıllarda büyütmeyi amaçladıklarını belirtti. “Avrupa basketbolunun geleceğinin tartışıldığı yerlerde olmak istiyoruz. Bu konuda THY Avrupa Ligi ve NBA’den partnerlerimizle aynı masada bulunmak ayrıcalık.” dedi. Ayrıca, Eylül 2021’de bazı görüşmeler başlatıldığını ve bununla birlikte yalnızca birkaç kulübün değil, birçok kulübün ihtiyaçlarını karşılayacak bir spor ortamı yaratmayı hedeflediklerini dile getirdi.

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN GELECEĞİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin geleceği hakkında konuşan Comninos, “NBA, Avrupa’da devreye girerse Basketbol Şampiyonlar Ligi ortadan kalkmayacak. Organizasyonumuz, gelişmeye devam edecek ve Avrupa ekosisteminde kilit bir rol oynamaya devam edecek.” şeklinde açıklama yaptı. Yeni bir ekosistem oluşacağına inandıklarını ve bu yapı içinde gelişimlerini sürdüreceklerini vurguladı. Ulusal ligleri koruma isteğini yineleyerek, “Şu anda NBA’i de kapsayan yeni görüşmeler var. Bizim mesajımız hep aynı kaldı. Avrupa’daki ulusal ligleri ve milli takımları korumak istiyoruz.” dedi.

Comninos, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek İspanya ekibi Unicaja Malaga ile Galatasaray’ın organizasyonun finansal kazancından yararlandığını belirtti. “Yarın finalde çok da uzun olmayan bir süre önce THY Avrupa Ligi’nde mücadele etmiş iki takım var. Bunlar Unicaja Malaga ve Galatasaray. Her iki takım da bu geçişi yaptı ve bizim ortaya koyduğumuz konseptten fayda sağlıyorlar.” ifadelerini kullandı. Yarınki finalin galibinin, galibiyet sayısına göre yaklaşık 1 milyon avro kazanacağını ve bu ödüllerin bütçelerinin önemli bir kısmını karşılayacağını anlattı. Galatasaray’ın koçu ve genel menajerinin daha önce yaptığı açıklamaların bu noktaya işaret ettiğini belirterek, gelecekte de bu tür ödüllendirmenin süreceğini vurguladı.