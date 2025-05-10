Basketbol Şampiyonlar Ligi Ödülleri Duyuruldu

ÖDÜL TÖRENİ REALİZASYONU

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonunun en iyileri ödül töreni gerçekleştirildi. Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapan Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Helenic Cosmos Kültür Merkezi’nde düzenlenen bu önemli etkinliğe, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile son dörtte yer alan takımların oyuncu ve teknik ekipleri katıldı.

SEZONUN ÖDÜLLERİ VE KAZANANLAR

Galatasaray’dan James Palmer, sezonun en iyi 5’i arasında yer alıyor. Ayrıca Will Cummings, sezonun en iyi ikinci 5’ine seçildi. Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonunda ödüller alan isimler ise şu şekilde sıralanıyor: Sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), sezonun en iyi 5’i ise Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Hunter Hale (AEK), James Palmer (Galatasaray), Dylan Osetkowski (Unicaja Malaga) ve Ismael Kamagate (Bertram Derthona).

Sezonun en iyi ikinci 5’inde yer alan oyuncular içinde Will Cummings (Galatasaray), Kendrick Perry (Unicaja), Desi Rodriguez (Nanterre 92), Derrick Alston (BAXI Manresa) ve Steven Enoch (Rytas Vilnius) bulunuyor. Sezonun en iyi genç oyuncusu unvanını Nolan Traore (Saint-Quentin Basket-Ball) kazanırken, sezonun en iyi savunma oyuncusu Alberto Diaz (Unicaja Malaga) oldu. Sezonun en iyi koçu da Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife) olarak belirlendi.