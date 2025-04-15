Basketbol Şampiyonlar Ligi, uluslararası bir turnuva

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDİR?

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), FIBA tarafından Avrupa basketbol kulüpleri arasında organize edilen uluslararası bir basketbol turnuvasıdır. Bu turnuva, Euroleague Basketball’un en üst düzey ligi olan EuroLeague’in rakibi olarak tasarlanmıştır ve ilk organizasyonu 2016-17 sezonunda gerçekleştirilmiştir. BCL, EuroLeague ile olan farklılıkları ve rekabetiyle dikkat çekmektedir.

BCL VE EUROLEAGUE FARKLARI

Ekim 2015 tarihinde FIBA, 16 takımın lig usulüyle yarışacağı bir turnuva önerdi ve Avrupa’nın en önemli turnuvasında kontrol sağlama amacı güttü. Bu öneri doğrultusunda sekiz takım, doğrudan katılım hakkı kazanıyordu. Ancak Avrupa kulüpleri bu turnuva formatını kabul etse de Euroleague Basketball içerisinde devam etme kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından FIBA, yeni bir basketbol kulüp şampiyonası düzenleyeceğini açıkladı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin normal sezonunda toplam 40 takım mücadele ediyor. Bunlardan 32’si doğrudan katılırken, 8’i eleme turları sonucunda belirleniyor. Normal sezon, sekizerli beş grup ile düzenleniyor. Gruplarında ilk dörde giren takımlar ile en iyi dört grup beşincisi, toplamda 24 takım playoff turuna yükseliyor. Gruplarını 5. ve 6. sırada tamamlayanlar ise daha düşük seviyedeki FIBA Avrupa Kupası’nda mücadeleye devam ediyor.

BCL’nin playoff turu, iki aşamalı bir formatla düzenleniyor. Grup liderleri ve ikinci sıradaki takımlar arasında yapılan sıralamada ilk üçe giren takımlar, doğrudan 16 takımlı tura katılıyor. Diğer gruptan başarılı olan 16 takım, ön elemeye giriyor. Bu turdan başarılı olan sekiz takım, 16 takımlı tura katılma hakkı kazanıyor. Tüm bu turlar ve çeyrek final, çift maçlı eleme formatında oynanıyor. Çeyrek finalde kazanan dört takım, dörtlü finalde yarışıyor.