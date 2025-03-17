Basketbol Yıldızlar Yarı Finalleri Denizli’de

BASKETBOL YILDIZLAR YARI FİNALE HAZIRLIK

Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Yarı Finalleri, 18-21 Mart tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilecek. Dört gün sürecek bu şölen, 9 farklı ilden 16 takımın yarı final biletini kazanmak için mücadele edeceği anlamına geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen Okul Sporları yarışmaları, çeşitli branşlarda hızla devam ediyor.

Yarışmalar çerçevesinde, 18-21 Mart 2025 tarihleri arasında Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek Yarı Final Müsabakaları Denizli’de yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecek müsabakalarda, toplam 192 sporcu; Antalya, Bursa, İstanbul, Konya, Mersin, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Denizli şehirlerinden gelen 8 erkek ve 8 kız takımı ile sahne alacak. Kızlar kategorisi karşılaşmaları Hasan Güngör Spor Salonu’nda, erkekler ise Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, Yarı Final Şampiyonası’nda illerini temsil etme hakkını elde edecek. Yarışmaların teknik toplantısı, 17 Mart 2025 Pazartesi günü saat 17.00’de Pamukkale Satranç Salonu’nda düzenlenecek. Şampiyonanın açılış seremonisi ise 18 Mart 2025 Salı günü saat 09.30’da Hasan Güngör Spor Salonu’nda yapılacak. Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, hazırlıklarla ilgili çalışmalara devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Okul sporları, gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimini destekleyen önemli bir platformdur. Bu tür organizasyonlar, hem sporun yaygınlaşmasına katkı sağlıyor hem de gençlerimize geleceklerini şekillendirme imkanı sunuyor. Şampiyonada mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyor, Denizli olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum.” diyerek düşüncelerini ifade etti.

DENİZLİ’DE SPORUN GÜCÜ

Bu organizasyon, Denizli’nin spor alanındaki önemli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Genç sporcuların yeteneklerini sergileyecekleri, dostluk içerisinde geçecek bir cennet ortamı sunacak. Yaşanacak heyecan dolu anlar, gençlerin sporun güzellikleriyle tanışmasını sağlayacak.