BASKETBOLDA Fair Play Örneği Olmalı

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NİN AÇIKLAMALARI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon kuralarının çekilmesinin ardından Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, basketbol camiasına hitap etti. Yücel, “Gelin bu yıl basketbolun fair play ruhunu futbola örnek gösterelim” şeklinde bir çağrıda bulundu. 2025-2026 sezonunun kuraları, Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen bir törenle belirlendi. Bahçeşehir Koleji’nin ilk maçı, Galatasaray ile olacak ve bu durum kulüp için özel bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

İLK MAÇ HEYECANI

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray gibi güçlü bir rakip ile mücadele edecek olmanın kendileri için büyük bir heyecan kaynağı olduğunu ifade etti. Yücel, “Yeni sezon kuralarının çekilmesiyle beraber artık heyecan resmi olarak başladı. Bu sezonun ilk maçında Galatasaray gibi köklü ve güçlü bir rakiple karşılaşacak olmak bizler için ayrı bir motivasyon ve heyecan kaynağı” dedi.

FAİR PLAY VURGUSU

Yücel, sezon boyunca sahada yalnızca rekabetin değil, aynı zamanda dostluk ve fair-play ruhunun da en iyi şekilde yaşanmasını beklediklerini belirtti. “Buradan bu vesileyle tüm basketbol camiasına seslenmek istiyorum. Gelin bu sene fair play ruhumuz futbola örnek olsun. Kavgalarımız değil vereceğimiz birlik beraberlik fotoğrafları haber olsun” şeklinde konuştu. Bahçeşehir aile olarak sporun birleştirici gücüne inandıklarını ve mücadele edecek tüm takımlara sağlıklı ve başarılı bir sezon dilediklerini ifade etti. Yücel, “Herkesin emeğinin karşılığını alabildiği bir yıl olsun” dedi.