Haberler

Baskil’de Afet Farkındalık Eğitimi Yapıldı

AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Elazığ’ın Baskil ilçesinde Kur’an kursu öğrencilerine “Afet Farkındalık Eğitimi” veriliyor. Türk Kızılay görevlileri, Özeltepe Cami ve Merkez Cami’deki Kur’an kursu öğrencilerine yönelik bir afet eğitim programı hazırladı. Bu eğitimlerde, afet ve acil durumlarda ilk 6 saatin önemi üzerinde duruluyor. Eğitmenler, öğrencilere çevredeki riskler, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları gibi konuların yanı sıra depremler, yangınlar, çığ, heyelan ve sel gibi doğal afetleri de anlatıyor.

EĞİTİMİN KAPSAMI VE DAĞITILAN MATERYALLER

Eğitim programında gönüllülük sistemine, afet ve acil durum planına da değiniliyor. Ayrıca afet ve acil durum çantası hazırlamanın önemi üzerine de bilgilendirme yapılıyor. Program sonunda öğrencilere broşürler, afet farkındalık el kitabı ve boyama kitapları hediye ediliyor. Bu materyaller, öğrencilerin afet konusunda daha bilinçli hale gelmesi için faydalı olacak.

ÖNEMLİ

Haberler

PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

Türk Telekom Ventures, yerli teknoloji girişimlerini desteklemek ve küresel pazarlara ulaştırmak için PİLOT'un 13. dönemine katılan girişimleri duyurdu.
Haberler

Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

Kocaelispor'un basın sözcüsü, kulübün 150 milyon TL borcuyla borçsuzluk belgesi alamadığını ancak transferin engellenmediğini, gerekli çalışmaların 30 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.