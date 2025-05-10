Baskil’de İki Endemik Tür Görüntülendi

DÜNYADA BENZERSİZ BİR OLAY

Elazığ’ın Baskil ilçesi, doğa tarihi açısından önemli bir gelişmeye ev sahipliği yaptı. 2021 yılında Hasan Dağında keşfedilen ve bilimsel adı “Pygopleurus Koniae” olan Kürklü Düğün Böceği, dört yıl aradan sonra yeniden görüntüleniyor. Bu sefer, yalnızca Baskil’de yetişen endemik Baskil ters lalesi (Fritillaria Baskilensis) üzerine fotoğraflanmış durumda.

ENDEMİK TÜRLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ

Araştırmacı yazar Aygün Çam, bu iki nadir türü ilk kez aynı karede yakalamayı başardı. Çam, “Baskilensis lalesi ve kürklü düğün böceği ilk kez koruma alanı dışında Baskil ilçesi sınırlarında fotoğraflanmış oldu. İki endemik türü tek bir karede ilk kez görüntülendi. Kürklü düğün böceği, normalde düğün böceği üzerinde görüntülenirdi ama ilginç bir şekilde bu kez endemik tür olan Baskilensis lalesi üzerinde görüntülendi. 2021 yılından sonra kürklü düğün böceği ilk kez görüntülendi aradan geçen dört yıl boyunca hiç karşılaşmamıştık” dedi.

İLGİ ÇEKEN BİR ETKİLEŞİM

Ayrıca, bu görüntü doğal koruma alanı dışında, Haroğlu Dağı eteklerinde kaydedildi. Normalde çiçekler üzerinde rastlanan Kürklü Düğün Böceği’nin bu sefer doğrudan Baskilensis lalesiyle etkileşimi, bilimsel açıdan dikkate değer bir gelişme haline geldi.