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Baskında 3 Filistinli Yaralandı

BASKIN VE YARALANMALAR

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine düzenlenen baskında, İsrail askerleri biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Nablus’un Eski Şehir bölgesine baskın yapan askerler, El-Hıttin Caddesi üzerinde konumlandı. Askerler, kendilerine karşı koymaya çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz kullanırken, aynı zamanda gerçek ve plastik mermilerle de müdahale etti.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bir çocuğun gerçek mermiyle, 2 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı belirtildi. Ayrıca 3 kişinin darbedildiği, 40 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi yaşadığı bildirildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

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