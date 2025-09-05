Başkomiser, Eşini Göreni Vurdu

OLAYIN DETAYLARI

Elazığ’da yaşanan bir olayda, evine gelen ve eşini başka bir kişiyle gören başkomiser, tabancasıyla bu şahsı vurarak öldürüyor. Olay, Çaydaçıra Mahallesi’nde yer alan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, başkomiser M.K. öğle saatlerinde evine dönüyor. İçeri girdiğinde jandarma personeli olan O.Ö. (44) ile karşılaşıyor.

TARTIŞMA VE SONUCU

Bu karşılaşmanın hemen ardından bir tartışma ve kavga patlak veriyor. Başkomiser, belinden çıkardığı silahla defalarca ateş ediyor. O.Ö., kurşunların hedefi olarak olay yerinde yaşamını yitiriyor. Olayın ardından durum sağlık ve polis ekiplerine bildiriliyor.

CENAZE VE SORUŞTURMA

Olay yerinde yaşamını yitiren şahsın cansız bedeni, polis ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.