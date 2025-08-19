Başkomiser Hamdi Tokmak Hayatını Kaybetti

HAMDİ TOKMAK’IN HAYATI SON BULDU
Körfez ilçesinin eski karakol amirlerinden Başkomiser Hamdi Tokmak, 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun yıllar Tütünçiftlik Karakolu’nda görev yapan Tokmak, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
AİLESİ VE CENAZE TÖRENİ
Üç çocuk babası olan Başkomiser Tokmak, yaklaşık altı ay önce eşi Gülcihan Tokmak’ı kaybetmişti. Tokmak’ın cenazesi, yarın öğle namazı sonrasında Körfez Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Camii’nden kaldırılarak İlimtepe Mezarlığı’na defnedilecek.