Başkomiser Metin K. Serbest Bırakıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Elazığ’da, Başkomiser Metin K., evine döndüğünde içeride bulunan Orhan Ö.’yü tabancayla vurarak öldürdü. Olay, dün öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’nde yer alan bir sitede yaşandı. Başkomiser Metin K., evine geldiğinde eşiyle birlikte Orhan Ö.’yü gördü ve aralarında bir tartışma başladı.

TARTIŞMA VE ATEŞ AÇMA ANI

Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Ö.’ye ateş etti. Kurşunlar Orhan Ö.’ye isabet etti ve genç adam yere yığıldı. Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda Orhan Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

ADLİ SÜREÇ VE SONUÇ

Orhan Ö.’nün cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna sevk edildi. Olay sonrası gözaltına alınan Başkomiser Metin K. ise, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, yerel halk arasında büyük yankı uyandırırken, detaylar merakla takip ediliyor.