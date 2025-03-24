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Başkomiser ve Savcı Yalanıyla 420 Bin TL Dolandırıcılık

DOLANDIRICILIK OLAYI

Antalya’da, kendisini başkomiser olarak tanıtan bir kişinin ve ardından telefonda savcı olarak kendini tanıtan bir diğerinin dolandırıcılığını gerçekleştirdiği bir olay yaşandı. Toplam 420 bin TL dolandırıcılık iddiaları üzerine, olayla ilgili 2 şüpheliden birinin tutuklandığı bildirildi. Olayın mağduru E.A., dolandırıcıların kendisine, terör örgütü tarafından kimliğinin ele geçirildiğini söylediğini belirterek, dolandırıcıya 120 bin TL’yi bankadan havale ettiğini ve ardından savcı olarak tanıtan bir kişiye 300 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını teslim ettiğini polise iletti.

POLİS EKİPLERİNİN HAREKETE GEÇİŞİ

Olayın şikayetinin ardından, durumu araştırmak üzere harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüphelilerin C.M.U. ve Ş.K. olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla bu iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Alınan ifadelerin ardından, dolandırıcılıkla ilgili olarak ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.M.U. hakkında adli kontrol kararı çıkarıldı, Ş.K. ise tutuklandı.

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