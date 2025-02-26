Başkomutandan Uyarı: Ayağınızı Denk Alın!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na AK Parti Kongre Merkezi’nde liderlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda, “AK Parti siyasetinde her kongre yasal bir zorunluluğun anlam ve önemine sahiptir. Bizim her kongremiz yeni bir başlangıcı temsil eder” dedi. Erdoğan, gelecekteki dönemin partisi ve ülkesinin açısından bir “şahlanış” olacağını ifade ederek, bunun sinyallerini şimdiden gördüklerini vurguladı. Ayrıca, muhalefetin tutumunu “hızımsızlık” olarak değerlendirdi ve “Sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması normaldir” diye ekledi. Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın Türkiye için önemli bir “teminat” olduğunu belirtti.

KONGREDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cumhurbaşkanı, ilçe başkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında ise yüzde 70 civarında bir değişimin gerçekleştiğini belirtti ve “MKYK’da 34 kardeşimiz görevini devretti. Bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık” ifadelerini kullandı. AK Parti’nin bu süreçteki farkını açıkça gösterdiğini belirterek, “Kongre sürecimizin başarıyla icrasında görev alan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca, Ankara’daki büyük kongre sırasında salonun dışında 60 bin kişinin bulunduğunu hatırlattı.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kongreye göndermiş olduğu anlamlı çiçek aranjmanını da vurgulayarak, “Kendisine teşekkür ediyorum. Bu aranjman bizi memnun etmiştir” dedi. Daha sonra, muhalefet lideri Özel’e yönelik bir uyarıda bulundu: “Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al. Denk almazsan denk aldırmasını biz biliriz” dedi. Erdoğan, ordunun komuta kademesine laf atmanın yetkisinin Özel’de olmadığını ifade ederken, gerektiğinde komuta kademesini toplayacaklarını ve “manevi tazminat davasından tut gerekli ne varsa yapacağız” diye ekledi.