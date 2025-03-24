Başkonsolosluğa Saldırıyla İlgili 12 Kişi Gözaltında

OLAYIN GECESİ

21 Mart gecesi Irak Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’na iki motosikletli kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Şüpheliler toplamda 9 el ateş ettikten sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay sonucunda yaralanan kişi olmadı, fakat kurşunlar konsolosluk binasına isabet etti. Bu durum üzerine polis ekipleri, olayın aydınlatılması için hemen çalışma başlattı.

MOTOSİKLET KAZASI VE GÖZALTILAR

Polis, olaydan kısa bir süre sonra Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen motosiklet kazası bilgisini aldı ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Kazada yer alan Ömer Ç. ve çocuk yaştaki S.H.’nin, konsolosluğu hedef alan saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olduğu belirlendi. İki kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yapılan çalışmalar sonucunda Silivri’de bir hücre evi tespit edildi. Saldırıyla bağlantılı olarak Ferhat K., suça sürüklenen çocuklar F.Ş. ve H.T. isimli üç şüpheli İzmir’de yakalandı. Ayrıca, Mehmet Can K., Sebahattin Ö., Ünal Muhammet S., Kardelen B., Kardelen K. ve olaya karışan kişileri saklanmalarına yardımcı olan Yasin K. ile birlikte konsolosluk binasının kurşunlanmasını planlayan ve azmettiren Bayram E. isimli yedi şüpheli, İstanbul Şişli’de gerçekleştiren operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ARAGİ DÜZENLEMELERİ VE BULGULAR

Toplamda, üçü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan adres aramalarında, saldırıda kullanılan bir uzun namlulu tüfek, çalıntı motosiklet ve örgüt üyelerine ait bir otomobil ele geçirildi.