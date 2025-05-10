Başkonsolosluk Yakınında Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL’DA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında silahla havaya ateş açtıktan sonra gözaltına alınan B.K, tutuklandı. Beşiktaş’ta bulunan Başkonsolosluk çevresinde 5 el ateş eden ve polis tarafından yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu’na muhalefet”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

OLAYIN DETAYLARI

Dün, elinde kurusıkıdan bozma tabanca ve kılıç bulunan şüpheli, Başkonsolosluk civarına gelerek havaya 5 el ateş etti ve ardından polis ekiplerince yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan B.K’nın, daha önce “kasten yaralama, taksirle yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet, sağlık için tehlikeli madde temini ve hakaret” gibi suçlardan 7 “şüpheli” kaydının bulunduğu belirlendi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gözaltına alınan B.K’nın üzerinde bir kılıç, gümüş-siyah renkli bir tabanca ve silaha takılı durumda bir şarjör bulundu. Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, kullanıma uygun olduğu düşünülen 3 boş kovan da ele geçirildi.