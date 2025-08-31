Başkşehir, Eyüpspor’u Gözlemliyor

MAÇIN DURUMU

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir, stadyumunda Eyüpspor ile mücadele ediyor. İlk yarı, takımların karşılıklı fırsat değerlendirememesi sonucu golsüz beraberlikle tamamlandı.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

19. dakikada, Yalçın Kayan’ın sağ kanattan ters ayakla yaptığı ortada, top herkesin önünden geçerken, Serdar Gürler’in uzak köşeye yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti. 37. dakikada, savunma arkasına atılan topu kontrol eden Draguş’un ceza sahasının dışından yaptığı aşırtma vuruşu ise üstten auta gitti.

TAKIM KADROLARI

**Başakşehir**: Deniz Dilmen, Festy Ebosele, Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov

Yedekler: Volkan Babacan, Berat Özdemir, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

**Eyüpspor**: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Lucas Calegari, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Svit Seslar, Denis Draguş, Umut Bozok

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Taras Stepanenko, Prince Ampem, Umut Meraş, Hamza Akman

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

SARI KARTLAR

Maçta sarı kart gören oyuncular: Abbosbek Fayzullayev (Başakşehir), Kerem Demirbay ve Denis Draguş ile teknik direktör Selçuk Şahin (Eyüpspor) oldu.

İstanbul’daki karşılaşma, futbolseverlere heyecan dolu anlar sunmaya devam ediyor.