Başlangıçta İzleyiciler Zorlu Bir Serüvenle Karşılaşıyor. “Keşke Farklı Bir Dünya Olsaydı” Çizgisiyle Hikâyeye Başlanıyor. Azil Kaptan, Rize’ye Dönerken Mücadeleye Katılır. Güneş Aydınay, Sırlarla Dolu Hikâyeye Dâhil Oluyor. Gözler Karadeniz, Aşk ve İhaneti Anlatıyor. Ailenin Gizemleri ve Düşmanlıklar Su Üstüne Çıkıyor

SERÜVENİN BAŞLANGICI

İlk bölümde izleyicileri Karadeniz’in dalgalı sularından İstanbul’un karanlık sokaklarına uzanan çetin bir yolculuk bekliyor. “Keşke başka bir dünya olsaydı” cümlesiyle başlayan hikâye, uzun bir yolculuktan sonra memleketi Rize’ye geri dönen Azil Kaptan’ın istemeden de olsa büyük bir çatışmanın ortasına düşmesiyle gelişiyor. Aynı zamanda, Maçari ailesinin varisi olan Mehmet cezaevinden çıkarken hayatını etkileyecek kritik kararlarla yüzleşiyor. Güneş Aydınay’ın bu hikâyeye dahil olmasıyla dengeler tamamen değişiyor. Aile sırlarının gün yüzüne çıktığı, aşk ve düşmanlıkların iç içe geçtiği dizinin ilk bölümünün ardından izleyicilerin gündemindeki en önemli soru, “Gözleri KaraDeniz 2. bölüm tek parça, yüksek kaliteyle nereden izlenir?” şeklinde öne çıkıyor.

HAİNLİK VE GİZEMLER

Yeni dizi Gözler Karadeniz, Karadeniz’den İstanbul’a uzanan tutkulu ve gizem dolu bir hikâyeyi anlatıyor. Asi dalgaların evladı Azil, annesi olarak bildiği kadının ölümüyle hayatında yüzleşmesi gereken en büyük gerçeği öğreniyor: O, Türkiye’nin en nüfuzlu ailelerinden biri olan Maçari’lerin kayıp varisidir. Bu gerçekle birlikte İstanbul’un karanlık dünyasına adım atan Azil, hem ailesinin saklı sırlarıyla hem de imkânsız bir aşkla yüzleşmek zorunda kalıyor. Güç, ihanet ve entrikalar arasında vereceği en büyük sınav ise vicdanıyla olacaktır.

BAŞARILI OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız yer alırken, kadroda; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi pek çok yetenekli oyuncu bulunuyor. Dizi, güçlü hikâyesinin yanı sıra Karadeniz’in eşsiz doğası, müzikleri ve horon geleneğiyle de izleyicilere farklı bir tat sunmayı amaçlıyor.

AZİL’İN İNTİKAMI

Azil, intikam almak üzere İstanbul’a gelir ve beklemediği bir dünyanın içinde bulur kendini. En büyük acısını yaşatan düşmanı karşısında süt kardeşi Dursun’la birlikte harekete geçer. Bu süreçte, Maçari ailesinin erkekleri de Azil’e destek olacaktır. Mehmet, Azil’in gelişiyle konumunu kaybetme korkusu taşırken, Havva ve Hidayet’in baskısıyla çıkmaza giriyor. Güneş’in, ailenin müstakbel gelini olduğunu öğrenen Azil, duygularını bastırmaya çalışsa da istemeden Maçari işlerine dâhil olur. Güneş’in Azil’e yakınlaşma çabası ikiliyi tehlikeli bir duruma sürüklüyor. Karadenizli Azil Kaptan, yasa dışı olaylara kayıtsız kalmayarak güçlü bir düşman edinirken, İstanbul’da yaşayan Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkıyor. Güneş Aydınay, iş için gittiği Rize’de Azil ile karşılaşınca, bu durum onların hem geçmiş hem de geleceklerini değiştirecek bir bağın başlangıcını oluşturuyor. Osman Maçari, yıllardır sakladığı sırrı açıklayınca aile, geri dönülemez bir yolculuğa adım atıyor.