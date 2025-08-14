Başlı Boş Tekne Lapseki’ye Götürüldü

DALGALARDA HAREKETLİ ANLAR

Çanakkale Boğazı’nda başıboş bir tekne sürüklenmeye başladı. Teknenin durumu, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından fark edildi. Bu gelişme üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KEGM-6’ hızlı tahlisiye botu hemen harekete geçti ve sürüklenen tekneyi yedeklemeye başladı.

TEKNE GÜVENLİĞE ALINDI

Yedeklenen tekne, güvenli bir şekilde Lapseki Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı. Bu operasyon, deniz güvenliği açısından önemli bir müdahale olarak değerlendiriliyor. Çanakkale Boğazı’ndaki bu tür durumlar, deniz trafiği için riskler oluşturabiliyor.