Başlı Boş Tekne Lapseki’ye Götürüldü

DALGALARDA HAREKETLİ ANLAR

Çanakkale Boğazı’nda başıboş bir tekne sürüklenmeye başladı. Teknenin durumu, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından fark edildi. Bu gelişme üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KEGM-6’ hızlı tahlisiye botu hemen harekete geçti ve sürüklenen tekneyi yedeklemeye başladı.

TEKNE GÜVENLİĞE ALINDI

Yedeklenen tekne, güvenli bir şekilde Lapseki Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı. Bu operasyon, deniz güvenliği açısından önemli bir müdahale olarak değerlendiriliyor. Çanakkale Boğazı’ndaki bu tür durumlar, deniz trafiği için riskler oluşturabiliyor.

Adana’da Yangınlar İçin Dua Edildi

Feke ilçesinde, orman yangınlarına son vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar dua etti, hayatını kaybeden orman işçileri anıldı ve Kur'an okunarak anma yapıldı.
İstanbul’da MICE Sektörü Buluştu

İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantıda, MICE sektörünün geleceği için dört temel hedef belirlendi ve kongre turizmi potansiyelinin artırılması amaçlandı.

