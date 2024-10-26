Başlık: “Caninin İfadesi, Anne-Kız Cinayeti”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

21 Ekim tarihinde Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda bir olay yaşandı. İddiaya göre, Şenay (45) adındaki anne, kızları Gaye (25) ve Güldane Gerçek (21) ile birlikte, daha önce intihar eden Güldane Gerçek’in dini nikahlı eşi Muzaffer Erkuvan’ın kabrini ziyaret etmek için mezarlığa gitti.

ŞÜPHELİNİN EYLEMİ VE KOŞULLARI

Bu sırada, Muzaffer Erkuvan’ın babası Şemsettin Erkuvan, mezarlıkta anne ve kızları takip edip tabanca ile saldırarak onları öldürdü. Ardından motosikletle olay yerinden kaçtı. Polis, her yerde şüpheliyi ararken, cinayetin nedeni olarak, anne ve iki kızının oğlunu intihara sürüklediklerini öne sürdüğü ifade ediliyor.

ÖNCEKİ TRAJEDİ

Muzaffer Erkuvan, Ağustos ayında kayınvalidesi Şenay Gerçek’in Sarıçam ilçesinin Menekşe Mahallesi’nde kendisini bir ağaçta asarak yaşamına son vermesiyle ilgili bir durum yaşamıştı.

ŞÜPHELİYE ULAŞILDI

Olayın akabinde yapılan araştırmalar, olayın gelişimini ve arka planını daha iyi anlamaya yönelik çalışmaları içeriyor. Şüpheli, kirpi yuvasında yakalandı.