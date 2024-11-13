Başlık: Kardeşlerin Ölümü Üzerine Anne Konuştu

SELÇUK’TA ÜZÜNTÜ HAKİM

İzmir’in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, anneleri Melisa Akcan’ın (27) kapıyı kilitledikten sonra hurdaların parasını almaya gittiği evde çıkan yangında 5 kardeş, 1, 2, 3, 4 ve 5 yaşlarında hayatını kaybetti. Bugün, o mahallede derin bir sessizlik hakim. 5 kardeş, dün gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Acarlar Mezarlığı’na yan yana defnedildi. Tören esnasında cezaevinde tutuklu bulunan baba Hakan Akcan da Jandarmalar eşliğinde törende yer aldı.

DUYGUSAL CENAZE TÖRENİ

Baba Hakan Akcan, çocuklarının tabutlarına başını koyarak tek tek öptü. Ayakta durmakta zorlanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Akcan, yan yana dizili tabutlarıyla duygusal anlar yaşadı. Olayın ardından gözaltına alınan anne Melisa Akcan, çocuklarının cenazesine katılmak için polis nezaretinde camiye götürüldü. Ancak camiye getirildiği sırada fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tören sırasında müftü, hayatını kaybeden kardeşlerin günahsız olduğunu belirterek helallik alınmadığını açıkladı.

MELİSA AKCAN SERBEST BIRAKILDI

Tedavisi ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve sonrasında bir akrabasının yanına yerleşti. Cumhuriyet Mahallesi’nde bugün büyük bir sessizlik hakimken, polis yangının meydana geldiği evin önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Melisa Akcan’ın babasının emekli bir felsefe öğretmeni olduğu ve kendisinin lise mezunu olduğu öğrenildi. Ayrıca, hakkında ‘Hayvan hırsızlığı’ ve ‘Yaralama’ gibi suçlardan kaydı olduğu bildirilen Melisa Akcan ile ‘Uyuşturucu kullanma’, ‘Yaralama’, ‘Hırsızlık’ gibi 10 suç kaydı bulunan Hakan Akcan’ın ailelerin rızası olmadan evlendiği iddiaları ortaya çıktı.

AÇIKLAMALARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Serbest bırakılmasının ardından Hakan Akcan, “Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum, acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor” diyerek duygularını dile getirdi.